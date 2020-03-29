وفاة أميرة إسبانية جراء إصابتها بفيروس "كورونا" في باريس

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ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الأميرة الإسبانية "ماريا تيريزا دي بوربون بارما"، 86 عاما، توفيت في باريس يوم الخميس بعد اصابتها بالفيروس التاجي المستجد "كورونا"، حسبما اعلن شقيقها اليوم الأحد.



وأصبحت "ماريا تيريزا" أول فرد من عائلة ملكية تقع ضحية للوباء الذي اجتاح أوروبا لأسابيع.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان اختبار الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني البالغ من العمر 71 عامًا إيجابيًا للفيروس التاجي في المملكة المتحدة.



تم اختبار العائلة المالكة في إسبانيا أيضًا، لكن جميع نتائجها كانت نتائج سلبية.



وعملت بوربون بارما كأستاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون في باريس ونادرًا ما استخدمت لقبها الملكي.



أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 6528، بعد تسجيل 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي.





ووفقًا لوزارة الصحة الإسبانية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 78797 من 72248 أمس السبت، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة".



وأفادت وكالة رويترز، بأن البرلمان الإسباني، وافق على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



قد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، إلى 665 ألف إصابة، ونحو 30 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 142 آلاف.



وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.



واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.



وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



