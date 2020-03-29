خطوة بخطوة.. كيف تُعيد وزارة الهجرة العالقين بالخارج؟

الأحد 29/مارس/2020 - 03:20 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
بدأت وزارة الهجرة في اتخاذ إجراءتها لعودة المصريين العالقين في الخارج بسبب تعليق الطيران بعدة دول لتفشي فيروس كورونا بها، فضلا عن غلق المجال الجوي المصري مؤخرا للتحكم في الوباء داخل المحافظات المصرية.

استقبال الشكاوى.. 12120 شكوى حتى الآن 
أول الخطوات كانت استقبال الشكاوى، فدشنت الوزارة غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة أزمة العالقين، تلقت تلك الغرفة قرابة 12120 شكوى حتى الآن من مواطنين متضررين في الخارج ويرغبون في العودة إلى بلادهم.

غلق المجال الجوي.. تنسيق مع الطيران
بسبب غلق المجال الجوي، بدأت وزارة الهجرة في التنسيق مع وزارة الطيران من أجل قيام رحلات لنقل المواطنين من الدول العالقين بها إلى مصر.

في هذا السياق، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلها مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، الذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس.

وذكر بيان للوزارة، أن السفيرة نبيلة مكرم، أكدت أهمية الجهود التي يبذلها وزير الطيران المدني، والاستجابة السريعة تجاه أي مستجدات لإعادة المصريين بالخارج، وقيامه بنفسه بقيادة طائرة العودة لبعض العالقين، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق الدائم مع وزارات الدولة المختلفة، لمتابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وتنسيق الجهود لعودتهم وقتما تقتضي الظروف وتسمح حركة الطيران في الدول المختلفة.

وتابعت: أن المصريين الـ37 العالقين في تونس، سيستقلون طائرة الخطوط الجوية التونسية، في طريقهم للقاهرة، مشيدة بحرص وزارة الطيران المدني المصرية على التنسيق مع نظيرتها التونسية لإعادة المصريين من تونس الشقيقة، مشيرة إلى أن المصريين العائدين أغلبهم كان عالقًا بعد توقف رحلات الطيران وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة.

عودة العالقين من أمريكا
وتنظم شركة مصر للطيران خلال أيام، رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة، الراغبين في العودة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية.

وكانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أكدت أن الوزارة تلقت طلبات من الطلاب المصريين العالقين هناك لعودتهم، خاصة بعد إغلاق الجامعات وأماكن إقامتهم أيضا بعد انتشار فيروس كورونا.

تحركات الخارجية مع الهجرة
من خلال السفارات المختلفة، بدأت توجه وزارة الهجرة بالتعاون مع الخارجية المواطنين العالقين في دول ترفض سلطاتها أن تفتح المجال الدولي بالتحرك من خلال وسائل النقل البرية إلى أقرب المطارات المفتوحة من أجل تجميع أكبر عددًا من العالقين وإرسال طائرة لنقلهم للبلاد.

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