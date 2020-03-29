محمد محمود لـ"الفجر الفني": تأجيل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" لأجل غير مسمى

يشارك الفنان محمد محمود، في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان محمد عبد الرحمن ومحمد سلام.

وكشف محمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه تم وقف تصوير مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" لأجل غير مسمى بسبب الأحداث التي تمر بها مصر من فيروس كورونا المستجد، وهناك احتمال كبير أن يخرج المسلسل من السباق الرمضاني لأنه لم يتم تصوير غير جزء بسيط جدًا من أحداث المسلسل".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود، مسلسل "بخط اليد"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة سوسن بدر وأحمد رزق وإيمان العاصي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.