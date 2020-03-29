بمشاركة علماء ومشايخ وشخصيات عامة.. "اقرأ" تطلق مبادرة للحد من تأثير كورونا

* مدير القناة يشيد بالتفاعل الكبير مع المبادرة في السعودية والبلاد العربية





أطلقت قناة "اقرأ" الفضائية مبادرة تحت عنوان "إلزم_بيتك_وفكر_في_غيرك"، للمساهمة في الدعوة للبقاء بالمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم العون عن بعد لمن تضرر من تلك الأزمة، من الأهل والجيران والعاملين في محيطنا، الذين تأثرت حياتهم بإجراءات منع التجول.

وتأتي مبادرة قناة "اقرأ" انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية والإعلامية، التي تسعى من خلالها إلى مد يد العون للمجتمع، توعويا وإنسانيا وخدميا. ويشارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات المهتمة بالعمل الإنساني.

وفي هذا الصدد أشاد محمد سلام، مدير قناة اقرأ بالتفاعل الكبير من هذه الشخصيات سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها مع المبادرة، مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع. كما ناشد بأهمية الامتثال لكافة الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا، بالبقاء في المنازل مع تقديم المساعدة عن بعد لمن يحتاج ذلك، باستخدام العديد من الوسائل التي اتاحتها الدولة.

يشار إلى أن المبادرة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات قناة اقرأ، وسوف ينضم لدعم هذه الحملة العديد من الشخصيات العامة والاجتماعية المؤثرة لمشاركة القناة أهدافها في مساندة من يحتاجون الدعم من الفئات المتضررة، وحث فئات المجتمع القادرة على المشاركة في ذلك.