عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

ودعت مصر الفنان الراحل جورج سيدهم، عن عمر يناهز ٨٢ عاما، إذ أقيمت الصلاة في كنيسة العذراء بمدينة نصر، وسط حضور عددًا محدودًا، ولم يحضر الجنازة سوى زوجته الدكتورة ليندا، وأشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانه إلهام شاهين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنان هاني رمزي، والمستشار أمير رمزي.





وقام راعي الكنيسة بمفرده بالصلاة على الجثمان، وتغيب الفنان سمير غانم، وجميع فناني مصر خوفًا من فيروس كورونا.





وقال مصدر من أسرة الراحل، إن ما نشر عن الفنان أنه قد تعرض للخيانة من قبل شقيقة الأصغر الذي قام بسرقة كل ما يملك وهرب إلى خارج مصر غير صحيح.





وأوضح المصدر في تصرحات إلى بوابة "الفجر": ما حدث هو أن أمير سيدهم الشقيق الأصغر للفنان الراحل كان وكيلًا لجميع أعماله، وفي المسرحيات الأخيرة التي كانت تُقام على مسرح الفنان قد تسببت في خسارة مادية بالغة، فطالبت الديانة أمير سيدهم الذي لم يملك الفرصة بتوفيق أوضاعة، فإقترح علية شقيقة الأكبر الفنان جورج ببيع المسرح وكل ما يملك ويقوم بتسديد المديونات، وأوصاه بأن يغادر خارج البلاد.





وأكد، أن الفنان الراحل كان يحب شقيقة أمير حبًا كبيرًا، وأن سبب الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان هي هجوم البعض عليه بأقاويل كاذبه، مما أصيب بجلطة في المخ أفقدته النُطق والحركة منذ عام 1997 حتى أن رحل عن عالمنًا أمس الأول.