عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)
الأحد 29/مارس/2020 - 03:23 م
حازم رفعت
ودعت مصر الفنان الراحل جورج سيدهم، عن عمر يناهز ٨٢ عاما، إذ أقيمت الصلاة في كنيسة العذراء بمدينة نصر، وسط حضور عددًا محدودًا، ولم يحضر الجنازة سوى زوجته الدكتورة ليندا، وأشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانه إلهام شاهين، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنان هاني رمزي، والمستشار أمير رمزي.
وقام راعي الكنيسة بمفرده بالصلاة على الجثمان، وتغيب الفنان سمير غانم، وجميع فناني مصر خوفًا من فيروس كورونا.
وقال مصدر من أسرة الراحل، إن ما نشر عن الفنان أنه قد تعرض للخيانة من قبل شقيقة الأصغر الذي قام بسرقة كل ما يملك وهرب إلى خارج مصر غير صحيح.
وأوضح المصدر في تصرحات إلى بوابة "الفجر": ما حدث هو أن أمير سيدهم الشقيق الأصغر للفنان الراحل كان وكيلًا لجميع أعماله، وفي المسرحيات الأخيرة التي كانت تُقام على مسرح الفنان قد تسببت في خسارة مادية بالغة، فطالبت الديانة أمير سيدهم الذي لم يملك الفرصة بتوفيق أوضاعة، فإقترح علية شقيقة الأكبر الفنان جورج ببيع المسرح وكل ما يملك ويقوم بتسديد المديونات، وأوصاه بأن يغادر خارج البلاد.
وأكد، أن الفنان الراحل كان يحب شقيقة أمير حبًا كبيرًا، وأن سبب الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان هي هجوم البعض عليه بأقاويل كاذبه، مما أصيب بجلطة في المخ أفقدته النُطق والحركة منذ عام 1997 حتى أن رحل عن عالمنًا أمس الأول.
وشيعت مساء اليوم الأحد، جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم، من كنيسة العذراء مريم، والقديس أثناسيوس الرسولي في مدينة نصر، برفقة زوجته الدكتورة ليندا، وعددًا قليلا من أقاربة، وبعض الفنانين المصريين.
ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن فقيد مصر والفن، الفنان جورج سيدهم، الذي انتقل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، قائلا: "إذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبيه".
من جانبه، نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، الفنان الرجل جورج سيدهم، بكلمات مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الراحة الأبدية أعطه يارب، وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح بسلام أمين، نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم والقديس چورچ سيدهم الذي تحمّل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عامًا جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية، طالبين له الحياة الأبدية والعزاء لزوجته المناضلة والمخلصة رفيقة الدرب ليندا، التي لم تبخل أبدًا في رعايته، ربنا يعزّي ذويه ومحبيه".
ووصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي توفي أول أمس الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.
يشار إلى أن الجنازة حضرها عدد قليل من أقارب الراحل جورج، وبعض من نجوم الفن أبرزهم: هاني رمزي، إلهام شاهين، أشرف زكي، وذلك لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
على سياق آخر آخر ظهور فنى لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.