جمال الشاعر عن بث أنشطة وزارة الثقافة "أون لاين": "ترقمنوا تتقدموا"

الأحد 29/مارس/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
عقب الدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، على مبادرة وزارة الثقافة ببث أنشطتها "اون لاين" وعبر التلفزيون ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "رب ضارة نافعة، والظروف أحيانًا ما تخلق فرص، والشعوب تُمتحن في الأزمات"، متوجهًا بالشكر والتحية للشعب المصري الذي ضرب مثل وقدوة في الالتزام والاحساس بالمسئولية والتعاون مع الحكومة من أجل أن تمر الأزمة بسلام.

وأكد "الشاعر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن توقيت هذه المبادرة رائع خاصة أن العالم أجمع يتجه للرقمنة، معقبًا: "ترقمنوا تتقدموا"، مشددًا على أنه بدون الرقمنة والدخول إلى عصر الإعلام الرقمي والثقافة الرقمية والكتاب الإلكتروني سوف نخسر الكثير جدًا.

وتابع وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أن توجه وزارة الثقافة لشعار "الثقافة بين يديك.. خليك في البيت" توجه رائع جدًا لنقل الفاعليات التي حرم من المواطنين بسبب اجراءات الوقاية من انتشار كورونا، مشددًا على أن هناك حالة استنفار داخل وزارة الثقافة لتقديم جميع الكتاب والفنانين والأدباء والمبدعين والشعراء يقدموا رسائل للجماهير لدعم الحكومة المصرية في مبادرة الحكومة "خليك في البيت"، وهناك حالة من الزخم الثقافي خلال هذه المرحلة.

ونوه، بأن بث هذا المحتوى على التلفزيون الأرضي؛ لكون ماسبيرو دائمًا ما يتحمل مسئوليته كإعلام خدمة عامة، موضحًا أن اول قناة ثقافية في العالم العربي انطلقت من مصر 1998، مؤكدًا أن التكامل بين الثقافة والإعلام في هذه المرحلة هام جدًا لبناء العقل المصري.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت عرضها حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، والتي قدمها الشهور القليلة الماضية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وذلك ضمن مبادرة التي اطلقتها وزارة الثقافة بعنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" وذلك من أجل التصدي لفيروس كورونا الوبائي.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة، إلى بث نوادر ارشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، كما تتوجه وزيرة الثقافة إلى دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتتواصل قناة وزارة الثقافة في البث يوميا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، عروض باليه، أفلام قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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