تعرف على جدول حفلات وزارة الثقافة على اليوتيوب.. غدًا

استمرارا لعروض المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" يبث فى التاسعة مساء الاثنين 30 مارس حفلا لفرقة بتى شاه les prtits chats ( القطط الصغيرة ) يتضمن مجموعة من اهم الأعمال الأجنبية العالمية التى انتشرت خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي منها: "كم احبك , رجل البطيخ , ما اعمق الحب , كي تحب شخص ما , سواي , اغنية العام , جميلة , كلمات , ملكة الرقص , شجر الخريف , لا املك شيئا , الخطاب , طريقي , الرقص طوال الليل , قبلني كثيرا وحلم كاليفورنيا".

يعقبه حفلاً لفرقة رضا يضم مختارات من التابلوهات الاستعراضية التى منحتها الشهرة وعبرت عن التراث فى مختلف الاقاليم المصرية منها الدحية ، غزل فى الريف ، الاقصر بلدنا ، الفلاحين ، الاسكندراني ، التنورة ، التحطيب ، الكرنبة والنوبة .