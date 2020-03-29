تعرف على جدول حفلات وزارة الثقافة على اليوتيوب.. غدًا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

استمرارا لعروض المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" يبث فى التاسعة مساء الاثنين 30 مارس حفلا لفرقة بتى شاه les prtits chats ( القطط الصغيرة ) يتضمن مجموعة من اهم الأعمال الأجنبية العالمية التى انتشرت خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي منها: "كم احبك , رجل البطيخ , ما اعمق الحب , كي تحب شخص ما , سواي , اغنية العام , جميلة , كلمات , ملكة الرقص , شجر الخريف , لا املك شيئا , الخطاب , طريقي , الرقص طوال الليل , قبلني كثيرا وحلم كاليفورنيا".

 

يعقبه حفلاً لفرقة رضا يضم مختارات من التابلوهات الاستعراضية التى منحتها الشهرة وعبرت عن التراث فى مختلف الاقاليم المصرية منها الدحية ، غزل فى الريف ، الاقصر بلدنا ، الفلاحين ، الاسكندراني ، التنورة ، التحطيب ، الكرنبة والنوبة .

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