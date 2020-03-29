جائحة كورونا.. تسجيل 209 وفاة جديدة في بريطانيا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 209 وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع العدد إلى 1228 شخصًا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ أمس من 759 إلى 1228 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 14543 إلى 17089".

 

وقد كشفت أحدث الإحصائيات، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وصل لأكثر من 620 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 28 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 137 ألف شخص.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا بريطانيا البقاء في المنزل 209 حالة وفاة

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

طبيب نفسي يحذر المصريين من هذا الأمر لهزيمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ أقل من ساعة

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الفلبين تسجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تعلن دخول نائبة رئيس الوزراء إلى المستشفى

"الصحة العالمية": المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار للتعامل مع كورونا

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

تسجيل 20 وفاة ونحو 800 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سويسرا

إسرائيل تسجل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية