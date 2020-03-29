جائحة كورونا.. تسجيل 209 وفاة جديدة في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل 209 وفاة جديدة في البلاد، ليرتفع العدد إلى 1228 شخصًا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ أمس من 759 إلى 1228 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 14543 إلى 17089".

وقد كشفت أحدث الإحصائيات، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وصل لأكثر من 620 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 28 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 137 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.