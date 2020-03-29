كورونا يتسبب في خسارة كريستيانو رونالدو لـ10 ملايين يورو

وصلت خسائر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي إلى 10 ملايين يورو، بسبب فيروس كورونا.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيوفر 90 مليون يورو في السنة المالية الحالية، عقب إجراء خفض الرواتب.

وأشارت إلى أن كريستيانو سيكون أكبر المتضررين لأنه سيخسر 10 ملايين يورو من راتبه البالغ (31 مليون يورو).

وكانت تقارير زعمت أن رونالدو سيخسر 3.8 مليون يورو فقط، قبل أن يصدر يوفنتوس بيانًا، مساء أمس السبت، أعلن خلاله التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعبين بشأن خفض الرواتب في الموسم الحالي.