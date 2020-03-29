تدريب الكلاب على اكتشاف فيروس كورونا عن طريق حاسة الشم

تعمل جمعية خيرية في المملكة المتحدة مع كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة دورهام في محاولة لتدريب الكلاب على شم فيروس كورونا الجديد في غضون ستة أسابيع لتقديم تشخيص سريع وغير جراحي، وفقا لتقرير إعلامي يوم الجمعة.





وذكر التقرير ان جمعية "the charity Medical Detection Dogs" ، التى تقوم بالفعل بعمل رائد فى ابحاث السرطان والكشف عن مرض السكر ، تعتقد ان الكلاب يمكن ان تشم الفيروس التاجى . "سيتم تدريب الكلاب على الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 بنفس الطريقة التي تدرب بها هؤلاء الكلاب بالفعل على اكتشاف أمراض مثل السرطان وباركنسون والالتهابات البكتيرية عن طريق استنشاق العينات في غرفة التدريب الخيرية وبيان متى عثروا عليها ونقلت الصحيفة عن الكلاب الكشف الطبية في بيان.





كما أن الكلاب قادرة على الكشف عن التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجلد، لذلك يمكن أن أقول ما إذا كان شخص ما لديه حمى. وبمجرد تدريب الكلاب، يمكن استخدامها أيضاً لتحديد المسافرين الذين يدخلون البلد المصابين بالفيروس أو نشرهم في أماكن عامة أخرى.





وقالت كلير غيست، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للجمعية الخيرية، "من حيث المبدأ، نحن متأكدون من أن الكلاب يمكن أن تكتشف فيروس كورونا COVID-19. نحن نبحث الآن في كيفية التقاط بأمان رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب.





وأوضحت غيست، الهدف من ذلك هو أن الكلاب سوف تكون قادرة على فحص أي شخص، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أعراض وتخبرنا ما إذا كانت بحاجة إلى اختبار. وسيكون ذلك سريعاً وفعالاً وغير جراحي، وتأكد من استخدام موارد اختبار الخدمات الصحية الوطنية المحدودة فقط حيث تكون هناك حاجة إليها حقاً."





واكملت غيست، "أثبت عملنا السابق أن الكلاب يمكن أن تكتشف الروائح من البشر المصابين بعدوى الملاريا بدقة عالية للغاية ، أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية للتشخيص. " نحن نعلم أن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل COVID-19، تغيير رائحة الجسم لدينا لذلك هناك فرصة كبيرة جدا أن الكلاب سوف تكون قادرة على الكشف عن ذلك،" ونقلت صحيفة عن البروفيسور جيمس لوغان، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.





وأضاف البروفيسور ستيف ليندساي في جامعة دورهام، "إذا نجح البحث، يمكننا استخدام الكلاب فى الكشف عن فيروس كورونا COVID-19 في المطارات في نهاية الوباء لتحديد بسرعة الأشخاص الذين يحملون الفيروس. وهذا من شأنه أن يساعد على منع ظهور المرض مرة أخرى بعد أن وضعنا الوباء الحالي تحت السيطرة." ما مجموعه 11,812 شخص في المملكة المتحدة قد أصيب بن مع الفيروس التاجي الرواية في حين توفي 580 آخرين.



