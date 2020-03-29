بسبب "كورونا".. محمد محمود لـ"الفجر الفني": نستكمل وصل أمانة الأسبوع المقبل

الأحد 29/مارس/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يشارك الفنان محمد محمود، في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل "وصل أمانة"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود.



وكشف "محمود" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن مسلسل "وصل أمانة" تم إيقاف تصويره نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر من فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة فريق العمل من إنتقال العدوى، وسيعود فريق المسلسل إلى اللوكشين خلال نصف الأسبوع المقبل، كما أنه تم الإنتهاء من تصوير 50% من أحداث المسلسل.


يذكر أن آخر أعمال محمد محمود، مسلسل "بخط اليد"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي وخالد كمال وأحمد رزق وسوسن بدر.

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فيروس كورونا

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