في ثاني أيامه.. "بيت الدمية" يثير التساؤلات حول حقوق المرأة في المسرح العالمي

الأحد 29/مارس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أثار أمس العرض المسرحى"بيت الدمية" من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية للكاتب النرويجى هنرى ابسن التساؤلات والدهشة عقب انتهاء بثه ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى أون لاين والذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع دورة الفنان الراحل جورج سيدهم.

 

ووصف المسرحيون فى مناقشاتهم أون لاين عقب انتهاء العرض ان إنتاج هذا العرض فى الوقت الحالى يثير التساؤلات حيث يتناول  قضية قهر المرأة ومدى الكبت الذى تعانى منه فى حياتها فى الوقت الذى تتفاخر فيه أوروبا وأمريكا بحرية المرأة لديهم .

 

وفى سياق متصل أعلن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، أن اليوم الثالث من فعاليات المهرجان  ثلاث عروض هى العرض المصرى "ام العدانى" تأليف ورشة مؤسسة "س" للثقافة والإبداع وإخراج محمد سامح، والعرض الايطالي "أيام سعيدة" اما العرض الثالث فهو العرض المغربى "مجرد تفكير" من إخراج مروان الجرفى .

 

يذكر أن مهرجان المسرح العالمى اون لاين هو أول مهرجان مسرحى على الأنترنت يتم تنظيمه على مستوى العالم  ويستمر حتى يوم 31  مارس الحالى ويبث عروضه على صفحة مؤسسة س للثقافة والإبداع يوميا فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء فى ضوء الاحتفال  باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة فى كل الدول.

 

المهرجان برعاية اتحاد المسرحيين الأفارقة وiti.

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