شاهد.. مذيعة تخرج على الهواء مباشرة من غرفة نومها

أذاع برنامج "صباح العربية" المذاع عبر فضائية "العربية"، تقرير مصور يستعرض تفاصيل قيام مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، بتحويل غرفة نومها إلى استديو لنقل الأخبار، بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت المذيعة مقطع فيديو من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى.





وعلقت شانون بريام على الفيديو، قائلة: "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار".





وتوفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوى جراء إصابته بفيروس كورونا، وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر - في مؤتمر صحفي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذى توفى أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.





يذكر أن، عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ الألفين بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.





وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالولايات المتحدة إلى أكثر من 124 ألفا، كما بلغ عدد الوفيات 2100 حالة وفقا لحصيلة نشرها السبت مركز رصد الإصابات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، من جهتها، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلي إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت حيث نصحت بعد السفر إلا للضرورة لتلك الولايات لمدة 14 يوما.





كما وافقت الهيئة الفيدرالية الأمريكية للأدوية، على اختبار جديد سريع بشأن الإصابات فى الوقت الذى غادر مستشفى بحرى من نورفولك متجها إلى مدينة نيويورك.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إنه يدرس إمكانية فرض حجر صحى لمدة أسبوعين على نيويورك وأجزاء من نيوجيرسى وكونيتيكت للتعامل مع التفشي السريع لـ" كوفيد ـ 19 " لكنه غرد لاحقا بالقول إنه لا ضرورة لتنفيذ ذلك الحجر مشيرا إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف تنشر إرشاداتها لاحقا.



