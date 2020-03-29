رغم أزمة كورونا.. مكاسب مهمة حققتها مصر في الآونة الأخيرة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:47 م
كورونا
كورونا
ياسمين مبروك
رغم تفشي فيروس كورونا القاتل، حول العالم، وخسائره الكبيرة، في كافة المجالات، إلا أن هناك مكاسب هائلة حصدتها مصر، في الآونة الأخيرة، كنقاء البيئة، وانخفاض معدل تلوث الهواء، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية.

زيادة الصادرات

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وبلغ الارتفاع نحو 140 مليون دولار أول شهرين، 4.394 مليار دولار صادرات مصر الصناعية خلال يناير وفبراير.

كما ارتفعت صادرات يناير بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار، وشهر فبراير بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار.

ريادة مصر 

ونجحت مصر في التصدي، لأزمة فيروس كورونا القاتل، حيث اتخذت إجراءات احترازية وقائية، للوقاية من الفيروس، بتوفير عدد من المستشفيات المخصصة، لعزل المصابين بفيروس كورونا القاتل، حيث تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واستطاعت مصر، عودة ريادتها، فقد أثبتت تجربة مكافحة فيروس كورونا القاتل، أن مصر هي الحامي الحقيقى لشعبها ولمقدراته.

نقاء البيئة 

رغم الخسائر الجمة التي خلفها فيروس كورونا القاتل حول العالم، إلا أن هناك مكاسب لحقت بالبيئة، حيث انخفض معدل تلوث الهواء بشكل كبير يصل إلى النصف في بعض البلاد حول العالم.

وكذلك، انخفض تلوث الهواء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وشهدت لوس أنجلوس ومدينة نيويورك انخفاضات ضخمة في مستويات ثاني أكسيد النيتروجين، كما حصلت كاليفورنيا على أكبر تحسن في جودة الهواء.

فيما أظهرت المناطق الحضرية الأخرى، بما في ذلك سياتل وشيكاغو، انخفاضًا بعد مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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