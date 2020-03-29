ريال مدريد يضحي بمهاجمه

الأحد 29/مارس/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مستقبل الصربي لوكا يوفيتش مع ريال مدريد الإسباني أصبح غامضا على الرغم من انضمامه للملكي في بداية الموسم الحالي من آينتراخت فرانكفورت الألماني عقب تألقه الغير عادي معه في الموسم الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن النجم الصربي لم يكن اللاعب الذي كان مدريد يبحث عنه من أجل تدعيم خط الهجوم على الأقل حتى الآن، حيث سجل هدفين فقط وكانت مشاركته ضعيفة كبديل في نهاية المباريات مما أثار الجدل خاصة بأن الملكى يبحث عن مهاجم يخلق المشاكل في دفاع المنافسين.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أنه كانت هذه هي الأولوية داخل الملكي منذ شهور قبل أن يظهر اسم النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند ثم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مستقبل يوفيتش يبقى معلقا في الهواء لأن الفرنسي كريم بنزيما نجم الميرينجي لا يمكن المساس به نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.


وأكدت وسائل الإعلام أنه ربما تبحث إدارة الملكي عن مخرج آمن لخروج يوفيتش عن طريق اللعب في الدوري الإنجليزي خاصة بأن هناك العديد من الأندية الإنجليزية المهتمة به وتعويض المبلغ الذي دفعه من أجله الموسم الماضي والبالغ 60 مليون يورو.


وأفادت وسائل الإعلام بأن الطريقة الأخرى التي من الممكن أن يعتمدها الملكي مع لوكا يوفيتش هي منحه المزيد من الوقت من أجل إستعادة مستواه الذي تمكن به من تسجيل 30 هدفًا في ألمانيا الموسم الماضي.


ونوهت وسائل الإعلام أن الملكي سيلجأ لإعارة يوفيتش لاكسابه المزيد من الخبرات على أن يعود في الموسم التالي أكثر شراسة على مرمى الخصوم.

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