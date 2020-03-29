4 اصابات جديدة بكورونا في بن عروس والاجمالي 30 حالة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
في تحيينها اليومي لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس اليوم الأحد 29 مارس 2020، أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، موزعة كالآتي: حالتان بحمام الشط، وحالة واحدة ببومهل البساتبن، وحالة واحدة بالمروج 5، وبذلك يرتفع بذلك العدد الاجمالي للاصابات المؤكدة بالجهة الى 30 حالة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت مساء امس السبت، أنه تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة من بين مجموع 2769 تحليل تم القيام بها.

أما عدد الوفيات، فقد بلغ الى حد مساء امس ثمانية (8) موزعة على 6 ولايات، كالتالي 3 وفيات في صفاقس، ووفاة واحدة في كل من سوسة، وأريانة، والكاف، والمهدية، وتطاوين.

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