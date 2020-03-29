القوات المسلحة تطهر ميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية

الأحد 29/مارس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
أجرت القوات المسلحة، عملية تطهير وتعقيم لميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية والشوارع المحيطة بهم، وذلك تماشيًا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية.

وصدرت الأوامر للإدارات التخصصية، بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من ميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومي وميدان وجراج الأوبرا وشارعي عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وجاء ذلك بجانب تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط وواجهات المبانى من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة.

وحرصت القوات المسلحة، على استخدام مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي خلال القيام بأعمال التطهير الوقائي لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة.

ويأتى ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

الجدير بالذكر أن القوات المسلحة من خلال سلاح الحرب الكيميائية قامت خلال الأيام السابقة بتطهير وتعقيم عدد من الشوارع والميادين الرئيسية وكذلك عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمة منها مشيخة الأزهر والكاتدرائية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وعدد َمن الميادين والشوارع الرئيسية في إطار خطة الدولة بتعقيم وتطهير البلاد لمنع انتشار وباء كورونا حرصا على سلامة المصريين وحرصا من المؤسسة العسكرية على القيام بدورها الوطني والمجتمعي في مساعدة أجهزة الدولة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد. 

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ميدان العتبة كورونا حي الموسكي بوابة الفجر القوات المسلحة الفجر

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