لاستقبال مرضى كورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع التجهيزات الجديدة بمستشفى ملوي

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، التجهيزات الخاصة بمستشفى ملوي العام الجديدة، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الأسبوع الجاري، بشكل استثنائي لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا المستجد من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة الفيروس.





جاء ذلك، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وعامر طه، نائب رئيس مركز ملوي.





وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع بشكل لحظي جميع المستجدات في المجال الصحي، ومنها الاهتمام بسرعة العمل والإنجاز في افتتاح مستشفيات المحافظة الجديدة، ومنها مستشفى ملوي الجديدة، لما سيكون له أثر كبير وإضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي ودير مواس، والمراكز القريبة منها، خاصة في ظل ما تمر به الدولة حاليًا من مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، أنه سيتم افتتاح استثنائي للمستشفى لتشغيلها الفترة المقبلة لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية، وتبلغ سعة المستشفى ١٣٤ سريرا منهم ١٠٩ سرائر داخلية و٢٥ سرير عناية مركزة.





وفي سياق متصل، تواصل مديرية التموين بالمنيا تواصل شن الحملات الرقابية على المخابز البلدية وعلى الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطنون بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم ضبط 2500 لتر زيت طعام مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرير53 مخالفة تموينية أخرى.





ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.



