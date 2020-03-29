تعيين "طارق شلبي"مساعدًا لوزيرة الصناعة لشئون التجارة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:48 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة


 

 

 

 

أصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قرارا بتعيين طارق شلبى مساعدا للوزيرة لشئون التجارة، فى إطار رؤى الوزيرة نيفين جامع لتطوير الأداء لجميع الهيئات بالوزارة، والتسهيل في عمل كافة القطاعات بالوزارة.

 

وجاء القرار فى إطار مساعي وزيرة الصناعة والتجارة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة فى أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب فى الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.

 

وفى وقت سابق، قررت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اختيار "ربى جلال زايد" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المعارض والمؤتمرات، كقائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات خلفا لعبد العزيز الشريف.

 

ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة بسرعة التعامل مع المشكلات التي تواجه المصدرين والبعثات التجارية ودراسات الأسواق، وكذلك احتياجات الأسواق الخارجية، في إطار خطة محكمة يجرى وضعها حالياً لزيادة كفاءة تعامل الجهات التي تعمل على مجال الصادرات من أجل زيادة نفاذ الصادرات المصرية للخارج، وإدخال مصدرين جدد للشركات المتوسطة والصغيرة، والنفاذ لأسواق جديدة.


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