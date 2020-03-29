"النهار" تحتفي بـ"العندليب الأسمر" في الذكرى الـ43 لرحيله غدًا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:50 م
العندليب الأسمر
العندليب الأسمر
أحمد رمضان متولي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساء غدًا الاثنين من برنامج "واحد من الناس" على "النهار" محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ"، بمناسبة الذكري الـ ٤٣ لرحيل الفنان عبد الحليم.

 

ويكشف "شبانة"، الستار عن ذكريات النجوم وحكاياتهم مع العندليب الأسمر، وأسرار وصور واعترافات جديدة عن النجم الحاضر رغم الغياب، ويفتح خزانة أسرار حليم لأول مرة ويتحدث عن قصة حبه من سعاد حسني وهل تم الزواج .

 

يذاع "واحد من الناس" غدًا الاثنين في التاسعة والنصف مساء علي "النهار".

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