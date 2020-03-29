درس جديد في الإنسانية.. الإمارات تتقدم الصفوف في مواجهة كارثة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:55 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

قدمت دولة الإمارات، درسًا جديدًا في الأخوة الإنسانية، لتقول للعالم إن الإنسانية هي الجامع المشترك للبشرية، وأمامها تسقط كل الصغائر، وفقًا لصحيفة الخليج.

 

وقالت الصحيفة الخليجية، إن الإنسانية هي مفهوم حضاري وأخلاقي يتجاوز الفرد إلى الكل، وتعبر عن الوحدة بين البشر في مواجهة كل ما يهدد وجودها.. مشددة على أن الإنسانية لا تتحقق إلا بالفعل والعمل، وإشعار الآخر، أياً كان، بأنه شريك في هذا الوجود ومن حقه عليك أن تكون إلى جانبه وقت الشدة.

 

وأضافت الصحية، أن الإنسانية في الفلسفة هي ما يعبر عن الأخلاق، كما أنها أساس فكرة الواجب عند الإنسان.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيادة الإمارات الرشيدة تأخذ بكل هذه المعاني وتطبقها على أرض الواقع، لذلك هي تتقدم الصفوف في مثل هذه الكارثة التي يواجهها العالم اليوم لتؤكد أصالتها التي جُبلت عليها، وتعطي للعالم أمثولة في الإيثار والمحبة والتعاطف والتسامح والإحسان مع الآخرين، ولا توفر جهداً طالما هو من أجل خير الإنسان أينما كان.

 

وذكرت أن الإمارات أثبتت، وهي تواجه جائحة كورونا، أنها تضع الجانب الإنساني والأخلاقي أولوية في علاقاتها مع الشقيق والصديق، وتضع جانباً القضايا السياسية الخلافية التي تتضاءل أمام الكارثة التي يواجهها العالم.

 

ولفتت إلى أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول مستجدات وتداعيات فيروس كورونا في المنطقة والعالم، وإمكانية مساعدة سوريا الشقيقة بما يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها الشقيق، هو نموذج يحتذى في العلاقات الأخوية بين الأشقاء في أوقات الشدة، حيث "تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية، وتغليب الجانب الإنساني في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعاً"، كما أكد ذلك سموه الذي شدد على أن "سوريا البلد العربي الشقيق لن تكون وحدها في هذه الظروف الدقيقة والحرجة".

 

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا كارثة كورونا فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا الظروف الاستثنائية الإمارات اشعار آخر

أخبار تهمك

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

طبيب نفسي يحذر المصريين من هذا الأمر لهزيمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

صحيفة: المساعدات الإماراتية والسعودية للسودان منطلقها قومي وإنساني

سفيرا السعودية والإمارات يؤكدان صلابة الجذور التاريخية بين علاقة البلدين

مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة تدعم الجهود الدولية لعقد مؤتمر المانحين للسودان العام الجاري

شيخ الأزهر يهنئ مجدي يعقوب بتقلده وشاح "العمل الإنساني"

شيخ الأزهر عن أطباء مصر: أبطال يسطر التاريخ جهودهم

"المالكي": نؤيد قبول الحكومة اليمنية لدعوة جوتيريس وقف إطلاق النار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية