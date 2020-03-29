محافظ قنا: ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع

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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا قامت بحملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 23 مارس وحتى 29 من نفس الشهر، أسفرت عن ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.



من جانبه أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 45 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 18 محضر لمخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير، 11 محضر لمخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 11 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة تشغيل.



كما تم ضبط 10 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 9 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 6 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفة عدم اعطاء بون للمواطن، 2 مخالفة نقص وزن، 2 مخالفة لمقهى ومطعم تشغيل اثناء الحظر، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج، مخالفة واحدة ذبح خارج المجازر الحكومية، مخالفة واحدة بيع باعلي من السعر المحدد.



واشار وكيل وزارة التموين الي قيام حملة تموينية اليوم بمدينة فرشوط نجحت في تحرير المحضرين رقم 193و196 ج.أ.د.ط لسنة 2020 حيث تم ضبط 1800 كجم سكر و1250 كجم ارز و650 زجاجة خل ابيض مجهولة المصدر، كما تم تحرير 18 محضر لمخالفات عدم اعلان اسعار، 5 مخالفات عدم نظافة ادوات العجن، 5 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة واحدة نقص وزن، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج، مخالفة واحدة مخبز مغلق.



فيما لقي شاب مصرعه، بعد أن أطلق على نفسه النيران، بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من اللواء أحمد عبد النظير، نائب مدير أمن قنا، بمصرع أسامة.ا.ح، 38 عامًا، بطلق ناري، بعد إصابته بحالة إكتئاب، في قرية القارة.



وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، أن الشاب حاصل على بكلوريوس تجارة، ومنذ 2011 يُعالج نفسيا، وأصيب بحالة من الاكتئاب، وأطلق على نفسه النيران، مما أسفر عن مصرعه.

