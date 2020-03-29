"الكهرباء" تكشف حقيقة تركيب العدادت الكودية للمخالفين

نفت وزارة الكهرباء والكهرباء والطاقة المتجددة، ما تم نشره حول أهم الشروط الجديدة لتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت "المخالفة" التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية.

وأكدت الوزارة على عدم صحة هذه المعلومات و أنه سيتم الإعلان عن هذه القواعد بكل شفافية ووضوح حال الانتهاء منها .





وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة عدم نشر اى معلومات إلا من مصادرها الرسمية .



