"الكهرباء" تكشف حقيقة تركيب العدادت الكودية للمخالفين

الأحد 29/مارس/2020 - 03:57 م
عدادات كودية
عدادات كودية
نفت وزارة الكهرباء والكهرباء والطاقة المتجددة، ما تم نشره حول أهم الشروط الجديدة لتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت "المخالفة" التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية.
 
وأكدت الوزارة على عدم صحة هذه المعلومات و أنه سيتم الإعلان عن هذه القواعد بكل شفافية ووضوح حال الانتهاء منها .

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة عدم نشر اى معلومات  إلا من مصادرها الرسمية .

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

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