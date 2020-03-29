Spotify يُطلق أول أغنية ضمن برنامج رادار RADAR بعنوان SAVE ME

أعلن Spotify اليوم عن إطلاق التعاون الموسيقي الجديد في أغنية “Save Me” كجزء من برنامجه الأول للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رادار RADAR.

وتتميز “Save Me” بمزيج متميز من الموسيقى الإلكترونية بين ثنائي الـ DJ والإنتاج الموسيقي في دبي Hollaphonic الذي يضم Greg Stainer و Olly Wood مع المغنية اللبنانية Xriss.

كتبت Xriss الأغنية بالتعاون مع كاتبة الأغاني Fanny Leeb لترويان قصة مستوحاة من زوبعة عاطفية. وكانت النتيجة أغنية مؤثرة بنغمات إلكترونية وإيقاعات راقصة، امتازت بصوت المغنية الآسر وهي تحكي عن انكسار القلب والنجاة من تلك التجربة القاسية.

رادار RADAR هو برنامج المواهب الذي أطلقه Spotify مؤخراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف الاحتفال بالمواهب البارزة في هذه المنطقة. وسيأتي لنا هذا البرنامج بتعاونات موسيقية رائعة بين موسيقيين موهوبين في المنطقة ليتيح لهم اجتياز الحدود الجغرافية والوصول إلى الجمهور الجديد في كافة أنحاء العالم.