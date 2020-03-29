"أبلة فاهيتا" تعود للظهور من جديد في هذا الموعد

الأحد 29/مارس/2020 - 04:05 م
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
أحمد رمضان متولي

يعود برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON، بدءًا من الخميس المقبل،

 

طرحت القناة برومو البرنامج، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

 

كانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

 

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

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