سامي مغاوري لـ"الفجر الفني" أبدأ تصوير مسلسل "ونسني" الأسبوع المقبل

الأحد 29/مارس/2020 - 04:23 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
رشا عادل
يشارك الفنان سامي مغاوري، في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "ونسني" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنان محمود الليثي وتوني ماهر ونانسي صلاح وأحمد سلطان، ويعرض المسلسل عبر شاشة"ام بي سي".


وكشف سامي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه تم إيقاف تصويره مسلسل "ونسني"، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر من فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة فريق العمل من إنتقال الفيروس، وسيعود فريق المسلسل إلى للوكشين التصوير خلال الأسبوع المقبل، كما أنه سيبدأ في تصوير اولى مشاهدة في مسلسل خلال الأسبوع المقبل.


يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري، مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليًا على أحدى القنوات الفضائية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنانة ماجدة زكي ومحمد أنور ونورهان ونيرمين ماهر، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميره.

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