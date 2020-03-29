خاص.. الكشف عن العقبة الوحيدة في ملف تجديد الجوكر للأهلي

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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، نقطة الخلاف بين النادي وأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده بالفترة المقبلة.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه ليس هناك اختلاف على المقابل المادي بين الطرفين، هذه أمور محسومة.



وأضاف: " الأهلي يعرف كيف يُرضي نجومه، لذلك ليس المقابل المادي هو الأزمة الحقيقية في تأخر توقيع اللاعب حتى الآن على عقود تجديده".



وتابع: " نقطة الخلاف الوحيدة هي أن فتحي، يرغب في تمديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة، ولكن النادي يطمح لتوقيع عقد موسمين فقط".



واختتم: " الأهلي يريد مساواة فتحي مع وليد سليمان، والذي وقع أيضًا على عقود تجديده لمدة موسمين مؤخرًا".



ومن المقرر أن يعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، جلسة في الحادية عشر ظهر غدٍ الإثنين، مع فتحي لحسم تجديد تعاقده.