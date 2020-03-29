شاهد.. الجيش يعقم العتبة والحسين وميدان الأوبرا لمواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل قيام القوات المسلحة بتطهير ميدان العتبة والحسين وميدان الأوبرا.

وأصدرت الإدارة العامة للقوات المسلحة الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومي وميدان وجراج الأوبرا وشارعي عبدالعزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

كما تضمنت الأوامر، تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وذلك أثناء فترة تطبيق حظر تجوال المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط وواجهات المباني من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي خلال القيام بأعمال التطهير الوقائي لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وقامت القوات المسلحة أمس بأعمال التعقيم والتطهير الوقائي لكل من مشيخة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة؛ لإجراء التعقيم والتطهير بتلك الأماكن المقدسة، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه.

كما قامت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ عدة أيام بدفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولي وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما واصلت عمليات الوقاية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة، وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائي لمحور صلاح سالم.

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