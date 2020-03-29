متابعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت حفاظًا على سلامة العمال

الأحد 29/مارس/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة ومديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة، حفاظا على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .

وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين الإدارات والمديريات في تخطي تلك الأزمة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة ، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة المهنية.

ووجه الوزير ضرورة تقديم تقرير يومي لتلك الأزمة لحظياً على مستوى الوزارة والمديريات، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوي العاملة، وذلك بالمنشآت التى تمت متابعتها، للتغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضع استثنائي والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وأكد سعفان، ضرورة وضع جدول زمني محدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا من أية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة علي المنظومة الالكترونية للوزارة بنظام الرقم القومي للعامل ومتابعة التسجيل لحظياً والتعامل مع أى مشكلة تواجه المنظومة فور حدوثها تسهيلاً على العمال في عملية التسجيل.

ونوه الوزير إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المشاركة مفتوحه لأي جهة تريد ذلك لخدمة أبناؤنا من العمالة غير المنتظمة .

وكشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجله نصف مليون عامل في يوم واحد.

وأكد الوزير أنه يتابع ، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم .

وأشار سعفان إلى أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها ، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وشدد وزير القوي العاملة علي أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد سعفان، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

· الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

· اختيار اضغط هنا للتسجيل.

· املأ بيانات الاستمارة.

· اضغط على إرسال.

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كورونا فيروس كورونا تسجيل العمالة الغير منتظمة القوى العاملة الظروف الاستثنائية

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