"القوى العاملة" تتابع صرف مستحقات أسرة مصري توفي طبيعيا بإيطاليا

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بمتابعة مستحقات أسرة المصري المتوفى صلاح حسن عبد القادر، مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي.





وتلقى الوزير، تقريرا من المستشار العمالي بميلانو مجدي حسنين، أشار فيه إلى أن المتوفى توفي وفاة طبيعية وسيتم دفنه غدا الاثنين بمقابر المسلمين في ريد جو اميليا، منوها إلى أنه جار التواصل مع أخويه نبيل وفتحي حسن لضمان كامل مستحقاته المالية، حيث سيتم التواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، للوقف عن مدى استحقاق المتوفي معاشا في حالة سداده أقساط التأمين والمعاشات لكي تستحق أسرته معاشا كاملا، وذلك بمجرد بدء عمل هيئة التأمينات في الظروف الحالية التي تمر بها إيطاليا بعد وباء فيروس كورونا.





وكشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجله نصف مليون عامل في يوم واحد.





وأكد الوزير أنه يتابع ، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم .





وأشار سعفان إلى أنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها ، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.





وشدد وزير القوي العاملة علي أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد سعفان ، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:





· الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: اضغط هنا





· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.





· اختيار اضغط هنا للتسجيل.





· املأ بيانات الاستمارة.





· اضغط على إرسال.



