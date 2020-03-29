السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة سائق توكتوك في الإسكندرية

الأحد 29/مارس/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد أيمن محفوظ والمستشار خالد أحمد زكي وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3سنوات ل3 متهمين لاتهمها في واقعة سرقة سائق توكتوك تحت تهديد السلاح.

تعود القضية رقم 17550 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغ من صاحب توكتوك بقيام 3 أشخاص بسرقته بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان أن توصلت لقيام كل من " خ.ح.م" و" م.م.ع" و" ال.ر.ال"  حال سير المجني علية " أ.ش.ع " سائق توكتوك بالطريق العام ظهرا  طلبوا منه توصليهم الي احد الإمكان بدائرة القسم وأثناء سيره قام المتهمين بإشهار الأسلحة البيضاء لترويعه واستولوا علي التوكتوك وهاتفه المحمول وفروا هاربين وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم بعد قيامهم بطلب مبلغ 7الاف جنية من صاحب التوكتوك لاسترجاعه  واقروا بمكان اخفاء التوكتوك وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

في سياق اخر، أمر المستشار أحمد محمود سليمان رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 18 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار به.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية والمعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة بحوزته كميات من الأقراص المخدرة أثناء استقلال سيارة.

وبتفتيشه عثر على 18 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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