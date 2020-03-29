جمعية مستثمري الغاز تزف بشري سارة حول اسطوانات البوتاجاز

أكدت جمعية مستثمري الغاز المسال، أن كافة مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين لتنتج ما يزيد عن مليون اسطوانة يوميا رغم الأزمة الحالية، فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن قرابة 50 مصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز فى كافة محافظات الجمهورية يعمل حاليا بنظام ورديتين عمل يوميا بما يضمن استدامة العمل لتأمين هذه السلعة المهمة للمواطنين وبشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الجمهورية مع مراعاة كافة اشتراطات الأمن السلامة المهنية لتلك السلعة.





وأكد أن اسطوانة البوتاجاز تعتبر سلعة استراتيجية مهمة، مطالبا كافة المصانع بضرورة اتخاذ التدابير الإحترازية وإجراءات التعقيم اللازمة لكافة العاملين لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى لا يتسبب ذلك فى غلق أى مصنع وبالتالى تتأثر إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية.





وشدد سعد الدين على أن أزمة فيروس كورونا الحالية التى يمر بها العالم تعتبر فترة اختبار للصناعة المصرية لقياس قدرتها على توفير احتياجات المصريين محليا، خاصة فى ظل الدعم الذى توليه القيادة السياسية بالصناعة والقرارات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لتوفير كافة أوجه الدعم لها.