سياحة كفرالشيخ عن عدم وجود "مراحيض" للسائحين: يعملوها في المسجد

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قالت الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة تنشيط السياحة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنهم لا علاقة لهم بعدم وجود خدمات أساسية للسائحين الزائرين للمناطق الأثرية بالمحافظة، كالمراحيض والفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات الأساسية.



وأكدت العبد، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن كل مهمتها هي الترويج للأماكن السياحية فقط وليست الخدمات التي تقدم للسائحين، وأنها إختصاص المحليات فقط دون غيرهم، وعن عدم وجود مرحاض يدخله السائحين عند وصولهم للمحافظة " يعملوها في حمام المسجد، وأصلا مافيش سائحين من 9 سنين".



وأضافت مديرة تنشيط السياحة بكفر الشيخ، أنه لا توجد مشكلة في عدم وجود مراحيض يستخدمها السائحين لقضاء حاجتهم، وأنه كان من المقرر إقامة فندق للسائحين ولكنه لم يحدث حتي الأن، فضلا عن إنتظار قرار من مجلس الوزراء بتحويل مدينة "فوه" إلي مدينة ذات طابع خاص علي غرار مدينة رشيد، وهو ماسينعش خدمات المدينة السياحية.



وكان ياسر الكردي، مدير أثار فوه بكفرالشيخ، قد أكد أن مدينة فوه الأثرية تفتقد للعديد من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السائح الزائر لها، والتي من الممكن أن تضعها على خريطة الأماكن السياحية الواعدة في مصر، لما تحتويه من أماكن أثرية إسلامية وفرعونية لا توجد في مكان أخر ولعل أبرزهم المساجد الإسلامية التاريخية وكذلك مصنع الطرابيش الذي أنشأه محمد علي باشا.



وكشف الكردي، خلال تصريحات خاصة سابقة ل "الفجر"، عن عدم وجود مرحاض بالمدينة لكي يستعمله السائح عند وصوله للمدينة الأثرية، مما يضعني في موقف محرج فأخذه لمرحاض مكتبي الخاص أو أدخله مرحاض أي مطعم قريب، وهو ما يتسبب في تذمر السائح، فضلا عن عدم وجود فندق بالمدينة لإستقبال السائحين، وكذلك عدم وجود مطعم مجهز لكي يتناولوا فيه الطعام، مما يعرضنا للإحراج.



وأضاف مدير أثار فوه، أن ذلك يؤدي إلي إرهاق السائح ويعيد النظر في زيارتنا مرة أخرى لما لاقاه من معاناة أثناء وجوده في المدينة، مطالبا بالتدخل الفوري والعاجل من قبل المسئولين لدعم المدينة، لافتا أن النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، قد تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتحويل مدينة فوه لمدينة ذات طابع خاص من أجل الإهتمام بها علي غرار مدينة رشيد، وبالفعل تمت الموافقة ونحن في إنتظار التنفيذ.



