عاجل.. وزير التعليم يحذر الطلاب: "اللي مش هيعمل البحث هيسقط"

الأحد 29/مارس/2020 - 04:46 م
وزير التعليم
وزير التعليم
الفجر
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقفه من مناشدة أولياء الأمور له بإلغاء المشروعات البحثية لطلاب المدارس، واعتبارهم ناجحين دون تقييمات، نظرًا للظروف الحالية، المتعلقة بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وقال الوزير في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: "لن نُلغي المشروعات البحثية"، لافتًا إلى تقييم الطلاب على أساسها، بدلًا من عقد الامتحانات التقليدية، رافضًا مطالبته بالتراجع عن المشروع البحثي.

وتابع: "اللي مش عايز يعمل البحث المطلوب ويقدمه، هو حُر، بس كده إحنا كمان من حقنا ما ننجحهوش، لأنه ماعملش المطلوب منه، يعني اللي مش عايز يعمل البحث هيسقط"، رغم أنه سيكون عبارة عن شيئ أسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي".


إقرأ أيضًا.. 

تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن كيفية استكمال المناهج الملغية بالصف الثالث الثانوي، في أول سنة بالجامعة، لافتًا إلى وجود مفاوضات تتم مع وزارة التعليم العالي، لحسم الأمر وإعلانه للرأي العام.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تقرر استكمال هذه المناهج للطلاب في أول سنة جامعة، وذلك بما يتناسب مع مواد التخصص المطلوبة في كل كلية، وعلى سبيل المثال: "لو هناك طالب التحق بكلية الطب، فيستكمل هناك ما تم حذفه من مناهج الأحياء، وغيرها من مواد علمي علوم، أما لو طالب التحق بكلية الهندسة، فسيكون مُلزمًا باستكمال دراسة ما تم إلغاءه من مناهج الرياضيات.

في سياق آخر، توقعت مصادر، إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، مساء اليوم الأحد، عن الأجزاء التي تقرر حذفها من منهج الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الجاري 2019 2020، نظرًا لظروف تعليق الدراسة، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يلتزم الطلاب في جميع الصفوف الدراسية فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم 15 من مارس 2020.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم يهدد الطلاب وزير التعليم مواجهه كورونا فيروس كورونا المشروع البحثي الفجر التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ ساعتين

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 7 ساعات

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يوم

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: ترجمة 6000 فيديو للمساعدة على شرح المناهج (صور)

أبرزها الامتحان التجريبي والـ"تابلت".. 4 تصريحات هامة لوزير التربية والتعليم

وزير التعليم لـ أولاياء الأمور: "مش عايز الناس تقلق"

أستاذ مناهج يكشف مصير امتحانات الصف الثالث الإعدادي والثانوي

"التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن مدارس المتفوقين

علي خليل: المشيخة سوف تصدر بيانا عن مصير امتحانات الشهادات الأزهرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا