عاجل.. وزير التعليم يحذر الطلاب: "اللي مش هيعمل البحث هيسقط"

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقفه من مناشدة أولياء الأمور له بإلغاء المشروعات البحثية لطلاب المدارس، واعتبارهم ناجحين دون تقييمات، نظرًا للظروف الحالية، المتعلقة بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).





وقال الوزير في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: "لن نُلغي المشروعات البحثية"، لافتًا إلى تقييم الطلاب على أساسها، بدلًا من عقد الامتحانات التقليدية، رافضًا مطالبته بالتراجع عن المشروع البحثي.





وتابع: "اللي مش عايز يعمل البحث المطلوب ويقدمه، هو حُر، بس كده إحنا كمان من حقنا ما ننجحهوش، لأنه ماعملش المطلوب منه، يعني اللي مش عايز يعمل البحث هيسقط"، رغم أنه سيكون عبارة عن شيئ أسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي".









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تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن كيفية استكمال المناهج الملغية بالصف الثالث الثانوي، في أول سنة بالجامعة، لافتًا إلى وجود مفاوضات تتم مع وزارة التعليم العالي، لحسم الأمر وإعلانه للرأي العام.





وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تقرر استكمال هذه المناهج للطلاب في أول سنة جامعة، وذلك بما يتناسب مع مواد التخصص المطلوبة في كل كلية، وعلى سبيل المثال: "لو هناك طالب التحق بكلية الطب، فيستكمل هناك ما تم حذفه من مناهج الأحياء، وغيرها من مواد علمي علوم، أما لو طالب التحق بكلية الهندسة، فسيكون مُلزمًا باستكمال دراسة ما تم إلغاءه من مناهج الرياضيات.



