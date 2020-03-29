مفاجأة.. منبوذ فايلر يقترب من بيراميدز

ا قترب صالح جمعة، نجم النادى الأهلى، من الانتقال لصفوف بيراميدز، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق.

ويسعى مسئولو بيراميدز للحصول على خدمات صالح جمعة، فى نهاية الموسم الحالى، خاصة وأنه صاحب إمكانيات فنية رائعة.

ويرحب اللاعب بهذه الخطوة، كما أن الأهلى يوافق من حيث المبدأ على انتقال اللاعب إلى بيراميدز، من أجل قطع الطريق على نادى الزمالك، والذى يخطط للحصول على خدمات صالح جمعة.

يذكر أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، طلب فى أكثر من مناسبة سابقة عدم استمرار صالح جمعة مع الفريق.