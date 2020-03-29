إيطاليا.. إقليم لومبارديا يسجل 416 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلن إقليم لومبارديا الإيطالي، مساء اليوم الأحد، أنه سجل 416 حالة وفاة و1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتخطت إيطاليا، مساء أمس السبت،  حاجز 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بعد تسجيلها 889 حالة وفاة جديدة، وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا 92 ألف حالة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 683 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 32 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 146 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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