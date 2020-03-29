سامي مغاوري لـ"الفجر الفني" هذه نصيحتي للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:58 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
رشا عادل
كشف الفنان سامي مغاوري، عن تأثره الشديد بما حدث من انتشار فيروس كورونا، والذي يشكل مصدر قلق كبير لكل بلدان العالم خلال الفترة الراهنة.

ووجه سامي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" مجموعة كبيرة من النصائح للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتشار الفيروس قائلًا:"على الجميع أن يلتزم بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعند الخروج لأبد أن يرتدوا قفازات وكمامات معقمه وأن يتبعوا كافة الإجراءات والأحتياطات التي وجهتها الدولة للحفاظ على سلامة الجميع من هذا الوباء، كما أتمنى للجميع السلامة وأن تنتهي هذه الأزمة بسلام خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري، مسلسل "قوت القلوب"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنانة ماجدة زكي وإسلام جمال وسهر الصايغ ومحمد أنور.

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام لوقاية من فيروس كورونا فيروس كورونا البقاء في المنزل افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يوم

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أشرف زكي أبرز حضور عزاء والد سهر الصايغ

شاهد.. شريف عامر يرتدي "كمامة" في الاستوديو خوفًا من الكورونا

من قلب مراكز كورونا بالعراق.. أسرار حصار الوباء لبلاد الرافدين

نصائح مهمة للوقاية من كورونا

تعرف على نصائح علا رشدي للوقاية من فيروس كورونا

الاتحاد التونسي لكرة القدم يساند وزارة الصحة ضد كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا