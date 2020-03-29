سامي مغاوري لـ"الفجر الفني" هذه نصيحتي للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا

الفجر الفني



يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري، مسلسل "قوت القلوب"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنانة ماجدة زكي وإسلام جمال وسهر الصايغ ومحمد أنور.

كشف الفنان سامي مغاوري، عن تأثره الشديد بما حدث من انتشار فيروس كورونا، والذي يشكل مصدر قلق كبير لكل بلدان العالم خلال الفترة الراهنة.ووجه سامي، في تصريح خاص لـ"" مجموعة كبيرة من النصائح للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتشار الفيروس قائلًا:"على الجميع أن يلتزم بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعند الخروج لأبد أن يرتدوا قفازات وكمامات معقمه وأن يتبعوا كافة الإجراءات والأحتياطات التي وجهتها الدولة للحفاظ على سلامة الجميع من هذا الوباء، كما أتمنى للجميع السلامة وأن تنتهي هذه الأزمة بسلام خلال الفترة المقبلة".