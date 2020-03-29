راغب علامة يناشد جمهوره "وقفوا في البلكون وزقفوا للأبطال"

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نشر الفنان"راغب علامة"، فيديو عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".



كان الفيديو عبارة عن جملة يوجه ا"راغب" لجمهورة وهي "الأحد 29 مارس الساعة الثامنة مساًء وقفوا معنا ع البلكون لنقدم زقفة للأبطال" معلناً بذلك تقديرة واحترامة لكلالأبطال الذين يواجهون "فيروس كورونا".



علق "علامة" علي الفيديو قائلاً "#زقفة_للابطال الليلة الساعة ٨ مساءً، وقفوا معنا عالبلكون #راغب_علامة، يقصد بالأبطال الأطباء والممرضين الذين يتصدون لفيروس "كورونا".



جاءت تعليقات الجمهورة كالتالي "وراح أوقف من عندي علي البلكون وأزقف لأنهم بيستاهلو، بفرنسا كل يوم نعمل هالواقفة للمساندة، تحية لك الأبطال ولكم أيضاً.



يشار إلي أن وزارة الصحة العامة في لبنان قد أصدرت بيانا عن إصابات الكورونا، جاء فيه: "حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم أمس.



