إلكترونيًا.. خطوات استخراج بدل فاقد وتالف من وزارة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة شاملة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تسعى للتعامل إلكترونيًا في التعامل مع بطاقات التموين، في ظل البنية التحتية للتحول الرقمي.





واتخذت الوزارة برئاسة الدكتور علي المصيلحي، حزمة من الإجراءات، من شأنها التصدي لتُجار الأزمات والمستغلين لأزمة فيروس كورونا المستجد، في خطوات إيجابية تجاه المواطنين.





وترصد الفجر خلال السطور التالية كيف تعاملت وزارة التموين إلكترونيًا مع المواطنين لاستخراج بدل فاقد وتالف:





وأصدرت الوزارة، بيانًا رسميًا، تم تعميمه بكتاب دوري لكافة مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل إلكترونًا، مع المواطنين، حيث قالت الوزارة، إنه في حالة تلف أو فقد البطاقة التموينية، يُرجى الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو 19959 للإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.





ويقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المُنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة، كما تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.





ووضع وزير التموين والتجارة الداخلية، الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، على رأس البيان، حيث أصدر توجيهًا وزاريًا حمل رقم 8 بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر.





ووفقًا للبيان، لا يحتاج المواطن للذهاب إلى مكتب التموين، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها.





وتم إلغاء محاضر الشرطة التي يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كما تم إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمرة واحدة.





أما بشأن المتوفى، فيتم خصم حصة المتوفى من بطاقات التموين إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة.



