للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على مواصفات "الكمامة" المناسبة

كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن "الكمامة" المثلى التي يمكنها الوقاية من فيروس كورونا، حيث أنها تكون مصنوعة من 4 طبقات من الضمادت الطبية.





وأكد موراشكو أنه تم اختبار هذه الأقنعة، ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.





وأضاف أن الكمامات تتكون للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات، والطبقة الرابعة ذات حماية إضافية، حيث تحتوي على قناع طارد للماء.





وويمكن صناعتها في المنزل عن طريق الحصول على قناع من الضمادة المعقمة، والكمامات يتم ارتدائها مدة لا تتجاوز 3 ساعات.





ويجب أن يتم استخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.



