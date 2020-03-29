للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على مواصفات "الكمامة" المناسبة

الأحد 29/مارس/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن "الكمامة" المثلى التي يمكنها الوقاية من فيروس كورونا، حيث أنها تكون مصنوعة من 4 طبقات من الضمادت الطبية.

وأكد موراشكو أنه تم اختبار هذه الأقنعة، ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.

وأضاف أن الكمامات تتكون للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات، والطبقة الرابعة ذات حماية إضافية، حيث تحتوي على قناع طارد للماء.

وويمكن صناعتها في المنزل عن طريق الحصول على قناع من الضمادة المعقمة، والكمامات يتم ارتدائها مدة لا تتجاوز 3 ساعات.

ويجب أن يتم استخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.

وأثبتت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يبقى حيا على الأسطح منها البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام، ويظل في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.

وتم نشر بحث حديث على موقع "medRxiv" العلمي، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات.
Advertisements

وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".

ووفقا لدراسة أخرى تم نشرها في فبراير الماضي، قالت إنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام".

وتابعت: "في المقابل، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة".

وهناك مجموعة من الطرق الفعالية للوقاية من فيروس كورونا الذي تفشي في جميع أنحاء العالم وبات يهدد الجميع، ووفقا لموقع net doctor، ننشر لكم طرق الوقاية من فيروس كورونا لجماية نفسك ومن حولك من مخاطر الفيروس المخيف.
 
في البداية عليك غسل يديك باستمرار وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا للحماية والوقاية من فيروس كورونا، مع غسل أظافرك جيدا وتنظيفها ووضع الماء داخل أصابعك لكي لا تتمركز فيها البكتيريا.

عليك غسل يديك جيدا بعد الاستحمام ثم اغسل أنفك ويجب عليك غسل يديك بعد لمس الحسيوانات وقبل وبعد الأكل لمدة تصل لـ20 ثانية.

استخدم مطهر لليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60 %على الأقل.

يمكن أن تدخل الفيروسات جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك وفتحات أخرى، لذا عليك غسل اليدين جيدا كل فترة للوفاية من فيروس كورونا 
 
إذا كان من الواضح أن هناك شخصًا مصابًا بالعدوى، ساعد نفسك على البقاء بصحة جيدة عن طريق تجنب الاتصال الوثيق الذي يمكن أن ينشر الفيروسات، مع التوقف عن العناق والقبلات والمصافحات تماما.

غطي فمك عند السعال أو العطس، لأن رذاذ العطس ممكن أن يظل متواجد على الأسطح لفترة لطويلة وبالتالي تنتشر العدوي بسهولة.
 
حاول أن تسعل أو تعطس في كوعك إذا كان لا بوجد لديك منديل لمنع انتشار الفيروس في الجو

عليك  تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح منها اسطح "المطبخ والحمام والهاتف ومقابض الأبواب وصنابير المياه وأجهزة الحاسوب ولعب الأطفال".

في النهاية عليك تقوية وتعزيز جهازك المناعي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الطعام المفيد الذي يعزز مناعتك، مع تناول الكثير من المياه يوميا وتناول الفاكهة باستمرار والخضراوات.

الكلمات المفتاحية

موصفات الكمامة المعقمة لوقاية من فيروس كورونا كمامة روسية فيروس كورونا الكمامة

أخبار تهمك

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يوم

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ ساعتين

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إنفوجراف.. كيف تواجه فيروس كورونا في 7 خطوات

كورونا.. 10 نصائح للوقاية من الفيروس القاتل

بعد ظهور أول حالة إصابة بـ "فيروس كورونا" في مصر.. إليكم طرق الوقاية والفرق بين حامل الفيروس والمصاب به

للوقاية من كورونا.. إجراءات يجب اتباعها أثناء العزل المنزلي

خطوات بسيطة لحماية نفسك من فيروس كورونا

الكمامة وحدها لا تكفي.. خطوات تحميك وعائلتك من فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا