للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف على مواصفات "الكمامة" المناسبة
الأحد 29/مارس/2020 - 04:34 م
كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن "الكمامة" المثلى التي يمكنها الوقاية من فيروس كورونا، حيث أنها تكون مصنوعة من 4 طبقات من الضمادت الطبية.
وأكد موراشكو أنه تم اختبار هذه الأقنعة، ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.
وأضاف أن الكمامات تتكون للاستخدام مرة واحدة على ثلاث طبقات، والطبقة الرابعة ذات حماية إضافية، حيث تحتوي على قناع طارد للماء.
وويمكن صناعتها في المنزل عن طريق الحصول على قناع من الضمادة المعقمة، والكمامات يتم ارتدائها مدة لا تتجاوز 3 ساعات.
ويجب أن يتم استخدام القناع خلال فترة الوباء أو في المؤسسات الطبية لمدة لا تزيد عن ساعتين.
وأثبتت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يبقى حيا على الأسطح منها البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام، ويظل في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.
وتم نشر بحث حديث على موقع "medRxiv" العلمي، أن "كوفيد-19 قد يبقى في الهواء لمدة 3 ساعات.
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وأضاف: "كما يمكنه البقاء على الأسطح النحاسية لأربع ساعات، وعلى الورق المقوى حتى 24 ساعة".
ووفقا لدراسة أخرى تم نشرها في فبراير الماضي، قالت إنه "إذا كان كورونا مشابها للفيروسات التاجية الأخرى، مثل السارس، فقد يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام".
وتابعت: "في المقابل، يمكن لفيروس الإنفلونزا أن يعيش على الأسطح فقط، ولمدة تقترب من 48 ساعة".
وهناك مجموعة من الطرق الفعالية للوقاية من فيروس كورونا الذي تفشي في جميع أنحاء العالم وبات يهدد الجميع، ووفقا لموقع net doctor، ننشر لكم طرق الوقاية من فيروس كورونا لجماية نفسك ومن حولك من مخاطر الفيروس المخيف.
في البداية عليك غسل يديك باستمرار وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا للحماية والوقاية من فيروس كورونا، مع غسل أظافرك جيدا وتنظيفها ووضع الماء داخل أصابعك لكي لا تتمركز فيها البكتيريا.
عليك غسل يديك جيدا بعد الاستحمام ثم اغسل أنفك ويجب عليك غسل يديك بعد لمس الحسيوانات وقبل وبعد الأكل لمدة تصل لـ20 ثانية.
استخدم مطهر لليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60 %على الأقل.
يمكن أن تدخل الفيروسات جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك وفتحات أخرى، لذا عليك غسل اليدين جيدا كل فترة للوفاية من فيروس كورونا
إذا كان من الواضح أن هناك شخصًا مصابًا بالعدوى، ساعد نفسك على البقاء بصحة جيدة عن طريق تجنب الاتصال الوثيق الذي يمكن أن ينشر الفيروسات، مع التوقف عن العناق والقبلات والمصافحات تماما.
غطي فمك عند السعال أو العطس، لأن رذاذ العطس ممكن أن يظل متواجد على الأسطح لفترة لطويلة وبالتالي تنتشر العدوي بسهولة.
حاول أن تسعل أو تعطس في كوعك إذا كان لا بوجد لديك منديل لمنع انتشار الفيروس في الجو
عليك تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح منها اسطح "المطبخ والحمام والهاتف ومقابض الأبواب وصنابير المياه وأجهزة الحاسوب ولعب الأطفال".
في النهاية عليك تقوية وتعزيز جهازك المناعي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الطعام المفيد الذي يعزز مناعتك، مع تناول الكثير من المياه يوميا وتناول الفاكهة باستمرار والخضراوات.