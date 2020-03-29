شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته

الأحد 29/مارس/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
نور طلعت
في الوقت الذي تلجأ فيه العديد من دول العالم بلا استثناء إلى فرض عقوبات صارمة وتدابير احترازية وصلت إلى حظر التجول وفرض معايير التباعد الاجتماعي اللازمة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى أن غالبية الدول كشفت عن عقوبات صارمة ضد من يخترق حظر التجول، لنجد الممثل محمد رمضان ينشر فيديو عبر "ستوري" إنستجرام يتضمن تزاحم الأطفال ناحية سيارته.

وظهر في المقطع قيام الأطفال بالجري ناحية سيارته دون أن يعبأ بتجمعهم في هذه الوضعية أو الخوف من نشر كورونا فيما بينهم لو كان أحدهم مصابًا -لا قدر الله- وفي هذا عدم مسؤولية من محمد رمضان ودون اعتبار لكونه فنانًا يجب أن يكون قدوة ولكن من خلال هذا الظهور يتضح أن مجهود الدولة يذهب هباء في محاربتها لمنع التجمعات بين البشر، وكل مايشغل باله هو تباهيه من خلال الفيديو بأن له فئة أخرى من الجماهير هم الأطفال الصغار.

وعاد محمد رمضان، إلى تصوير مشاهده بمسلسل"البرنس" عقب أجازة قصيرة والذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان القادم.

والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور، روجينا، دنيا عبدالعزيز، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته
شاهد.. محمد رمضان يعرض حياة الأطفال لخطر "كوورنا" بفيديو من داخل سيارته

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عقوبات صارمة تباعد بوابة الفجر بوابة الفجر الخوف من كورونا التباعد الاجتماعي

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