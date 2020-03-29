بكفالة 4 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل 71 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية



كان المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الأحد، بأن نطاق نيابات "العطارين، والمنشية، وباب شرقي، وسيدي جابر، وأول الرمل، ومحرم بك" قرر إخلاء سبيل 20 شخصًا بكفالات مالية بلغت 4000 جنيهًا، على ذمة قضايا.



كما قرر المستشار محمد عبدالفتاح لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، والتي تضم 7 نيابات جزئية وهي "مينا البصل، والجمرك، واللبان، وكرموز، والميناء، والشئون المالية، والطفل"، إخلاء سبيل 51 مواطنًا خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.



ووجهت النيابة العامة بالاسكندرية للمتهمين المخلي سبيلهم تهم بكسر حظر التجول وعدم الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية والوقائية، الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19" داخل الوطن وبين مواطنيه.



وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد". كما قرر غلق كافة المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات.



وأعلنت الحكومة غلق التام للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية، وقف وسائل النقل العامة والخاصة خلال فترة الحظر، وحظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، تطبيق عقوبات قانون الطوارئ على من يخالف القرارات الأخيرة.



قررت نيابة استئناف الإسكندرية، اخلاء سبيل 71 شخصًا، بكفالات مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 آلاف جنيهًا، تبعًا لحالة كل منهم، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ضبطهم، لمخالفتهم قرار حظر التجول اليومي، منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، خلال الـ4 أيام الماضية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.