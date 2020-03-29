ريال مدريد يحدد نجم رين كبديل لكاسيميرو

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي ريال مدريد استقروا على خليفة البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط الفريق المثالي في المواسم المقبلة.





وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن كاسيميرو البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2022 أي عندما يكمل عامه الثلاثين لذلك بدأت إدارة الملكي في البحث عن بديل مناسب له في المستقبل من أجل تجديد دماء الفريق الإسباني وذلك بطلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي في قلعة سانتياجو برنابيو استقروا على ضم الشاب المميز إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي والذي يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كامافينجا يعتبر من أبرز المواهب الشابة في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي وأنه ليس هناك اهتمام فقط من قبل ريال مدريد لضمه بل هناك اهتمام به من أكثر من نادٍ كبير أبرزهم برشلونة وباريس سان جيرمان.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ما يعرقل إتمام الصفقة حتى الآن هو سعر كامافينجا الباهظ، حيث حدد رين مبلغ 80 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم الشاب.



