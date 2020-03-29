الصحة السورية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، إن "سيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، وكانت المتوفاة حاملة لفيروس كورونا، كما تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة".

ويذكر أن الوزارة السورية، قد أعلنت في وقت سابق، عن وجود 5 إصابات بالفيروس على مستوى عموم البلاد.



وكان وزير الصحة السوري نزار يازجي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وتعود لشخص قادم من خارج البلاد، مشددًا على أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المصابة"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".





وقررت الحكومة السورية، يوم الثلاثاء، منع التجول الليلي في اليبلاد من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء، وإغلاق المعابر كافة أمام حركة القادمين من لبنان، بمن فيهم مواطنيها، للحد من تفشي الفيروس.



