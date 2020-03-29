بسبب كورونا.. وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "إيبروم" بالفيديو كونفرانس

الأحد 29/مارس/2020 - 04:48 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات  نتائج أعمال عام 2019، وذلك عبر تقنية الـ"فيديو كونفرنس"، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأحد.

أكد الملا على أهمية الاستفادة من إمكانيات وقدرات وخبرات شركات البترول المصرية وخاصة المتخصصة في مجالات التشغيل والصيانة وهو تخصص متميز، مشددا علي أهمية العمل علي التطوير المستمر لقدرات وإمكانات تلك الشركات من خلال إعداد كوادر فنية ورفع كفاءتها مع الالتزام بتطبيق كافة المعايير العالمية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بما يؤهلها للفوز بعقود جديدة داخل مصر وخارجها.



من جانبه، استعرض المهندس أمجد الأحمدي رئيس شركة إيبروم أهم نتائج الأعمال خلال عام 2019، حيث أوضح أن الشركة نجحت في تحقيق أعلي معدلات الأداء والمحافظة علي الأصول بمواقع عملها المختلفة حيث نجحت في التشغيل التجريبي لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ورفع كفاءة العديد من الوحدات الإنتاجية بميدور وإيلاب والاستمرار في تقديم الدعم الفني في أموك ومشروع التوسعات الجديدة بميدور.

وأشار إلي قيام الشركة بالإشراف وإدارة الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة ، كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع مثل شركات الإسكندرية للبترول والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون وسيدي كرير لإنتاج الكهرباء وبالتعاون مع شركة إنبي تشارك إيبروم في مشروع تحسين إنتاج البنزين بأسيوط ومشروعات التطوير بمواقع شركة بدر الدين.

وأوضح الأحمدي أن الشركة اعتمدت علي التخطيط الجيد والعمل الجاد للعاملين لتنفيذ التطوير والتحديث وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في عمليات تكرير وتصنيع البترول وصناعة البتروكيماويات، وهو ما يظهر في نجاح التشغيل الاقتصادي لجميع الوحدات الإنتاجية والمرافق والتسهيلات بمواقع الشركة المختلفة، مع تطبيق أعلي معايير السلامة والصحة المهنية، والخطوات السريعة للشركة في التحول الرقمي وحرص الشركة علي اتخاذ إجراءات فعلية وخطوات جادة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.

ولفت إلي أن شركة إيبروم تشارك في جميع برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يشمل 7 برامج رئيسة، ومنها برنامج التحول الرقمي، وبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري.

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول فيروس كورونا بوابة الفجر الفيديو كونفرانس الفجر الاجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ ساعتين

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 7 ساعات

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يوم

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير البترول: الالتزام بالإدارة الاقتصادية للمشروعات لتحقيق زيادة الإنتاج وترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة

وزير البترول يطالب باستمرار العمل على إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة

وزير البترول يترأس أعمال اجتماع الجمعية العامة لشركة صان مصر

وزير البترول: اعتماد نتائج أعمال السويس والنصر للبترول عن العام المالي الحالى

"البترول": اعتماد نتائج أعمال شركتى الأسكندرية والبتروكيماويات المصرية

اعتماد نتائج أعمال الشركة العامة للبترول لعام 2018/2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا