تعرف على الفرق بين أعراض الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 05:03 م
إيهاب الطاهر
إيهاب الطاهر
الفجر
شرح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، الفرق مابين فيروس كورونا، وأعراض الأنفلونزا العادية.

وأكد خلال لقائه مع أسرة برنامج صباح النور، على قناة ctv، أن الأنفلونزا تصيب الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والحلق)، لكن كورونا تصيب الجزء السفلي منه (الرئتين)، وأعراضه ارتفاع فى درجة الحرارة وضيق فى التنفس وكحة مستمرة جافة، وليست مثل الكحة العادية.

وقال: "من تظهر عليه هذه الأعراض، يتوجه لمستشفى الحميات أو أقسام الصدر، وسيتم التعامل معه، والمشتبه فى حالته يتم إجراء تحليل له، وعزله فى مستشفيات العزل المجهزة جدًا، وبها سبل الراحة حتى لاينقل المريض العدوى لمن حوله".

ووجه نصيحة للمواطنين بعدم ارتداء الجوانتي في حياتهم العادية، مؤكدًا أن استخدامه بطريقة غير صحيحة تحوله إلى ناقل للعدوى ومصدر خطر، فهو لا يُستخدم إلا بطريقة معينة ولفئات مثحددة، والأفضل هو غسيل الأيدي بالماء والصابون، طوال الوقت.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى 161 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

40 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

استعدادات متواصلة

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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