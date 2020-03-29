وزيرة الهجرة: نعمل على إعادة 37 مصريًا عالقًا في تونس

الأحد 29/مارس/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة وجميع أجهزة الدولة تعمل على حل أزمة المصريين العالقين في الخارج، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إعادة 37 من المصريين العالقين بمطار تونس، منوهة بأنها تلقت العديد من الاستغاثات والمناشدات من المصريين العالقين في هذا الشأن.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنها تواصلت مع السفير المصري في تونس، وعلمت أن المشكلة أن هناك خطوط طيران تونسية جاءت لأخذ تونسيين عالقين من مصر، ولسبب ما ونتيجة إجراءات معينة حدث تأخير للطائرة وعدم خروجها من المجال الجوي التونسي.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع وزارة الطيران المدني الذي أصدر تعليمات للتنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، مشيرة إلى أنه جار تسجيل بيانات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية بالسفارات المصرية حتى يتثنى إخطارهم بالرحلة القادمة من واشنطن لجميع العالقين، فضلًا عن أن هناك عالقين في كينيا وهناك تعاون وشيك مع وزارة الطيران المدني لوضع كينيا كبؤرة لتجميع جميع العالقين المصريين في أفريقيا.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلها مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم أكدت أهمية الجهود التى يبذلها وزير الطيران المدني، والاستجابة السريعة تجاه أي مستجدات لإعادة المصريين بالخارج، وقيامه بنفسه بقيادة طائرة العودة لبعض العالقين، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق الدائم مع وزارات الدولة المختلفة، لمتابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وتنسيق الجهود لعودتهم وقتما تقتضي الظروف وتسمح حركة الطيران في الدول المختلفة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المصريين الـ 37 العالقين في تونس، سيستقلون طائرة الخطوط الجوية التونسية، في طريقهم للقاهرة، مشيدة بحرص وزارة الطيران المدني المصرية على التنسيق مع نظيرتها التونسية لإعادة المصريين من تونس الشقيقة، مشيرة إلى أن المصريين العائدين أغلبهم كان عالقًا بعد توقف رحلات الطيران وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة.

وفي السياق ذاته، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:
‏https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Qviewform
‏‎
أو البريد الإلكتروني [email protected]، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 0106961375501062437210

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