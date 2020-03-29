منبوذ زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

الأحد 29/مارس/2020 - 05:06 م
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مستقبل الصربي لوكا يوفيتش مع ريال مدريد الإسباني أصبح غامضا على الرغم من انضمامه للملكي في بداية الموسم الحالي من آينتراخت فرانكفورت الألماني عقب تألقه الغير عادي معه في الموسم الماضي.


وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن النجم الصربي لم يكن اللاعب الذي كان مدريد يبحث عنه من أجل تدعيم خط الهجوم على الأقل حتى الآن، حيث سجل هدفين فقط وكانت مشاركته ضعيفة كبديل في نهاية المباريات مما أثار الجدل خاصة بأن الملكى يبحث عن مهاجم يخلق المشاكل في دفاع المنافسين.


وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أنه كانت هذه هي الأولوية داخل الملكي منذ شهور قبل أن يظهر اسم النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند ثم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مستقبل يوفيتش يبقى معلقا في الهواء لأن الفرنسي كريم بنزيما نجم الميرينجي لا يمكن المساس به نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.


وأكدت وسائل الإعلام أنه ربما تبحث إدارة الملكي عن مخرج آمن لخروج يوفيتش عن طريق اللعب في الدوري الإنجليزي خاصة بأن هناك العديد من الأندية الإنجليزية المهتمة به وتعويض المبلغ الذي دفعه من أجله الموسم الماضي والبالغ 60 مليون يورو.


وأفادت وسائل الإعلام بأن الطريقة الأخرى التي من الممكن أن يعتمدها الملكي مع لوكا يوفيتش هي منحه المزيد من الوقت من أجل إستعادة مستواه الذي تمكن به من تسجيل 30 هدفًا في ألمانيا الموسم الماضي.


ونوهت وسائل الإعلام أن الملكي سيلجأ لإعارة يوفيتش لاكسابه المزيد من الخبرات على أن يعود في الموسم التالي أكثر شراسة على مرمى الخصوم.

الكلمات المفتاحية

يوفيتش زيدان ريال مدريد بوابة الفجر الفجر أخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. روابط الإعلان عن المناهج المحذوفة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. صدمة في جنازة الفنان جورج سيدهم (صور)

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هل اكتُشف العلاج؟.. مفاجأة بشأن العقار المتبع لمصابي كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الصحة بشأن نقل متعافي كورونا العدوى لغيرهم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الانسحاب.. الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

08:20 ص

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا