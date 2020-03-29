مصر الخير: تزويد مستشفى حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي ضمن خطة توريد 10 أجهزة لمستشفيات العزل الطبي

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قامت مؤسسة مصر الخير، اليوم الأحد، بتزويد حميات العباسية بجهازين تنفس ضمن خطة دعم المستشفيات، بالإضافة إلى توزيع المرحلة الأولى من كراتين المواد الغذائية، وشنط الحماية الطبية ودعم مستشفيات الحجر الصحي، ضمن حملة زكاتك وقت الازمة، في ٧ محافظات وموضحة أنه تم توزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية و١٠ آلاف شنطة حماية لعدد ١٠ آلاف أسرة في محافظات هي القاهرة والفيوم والمنيا سوهاج وقنا والأقصر، كما تم تزويد حميات العباسية بجهازين تنفس.



وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إنه تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة فيروس الكورونا المستجد، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة زكاتك وقت الازمة لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، لمساعدتها في أداء دورها، وأيضا لحماية جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض في مواجهة فيروس الكورونا المستجد من خلال توفير المستلزمات التي بدونها لن تمر هذه الأزمة، وكذلك دعم كبار السن والمتضررين من الإجراءات الوقائية الأخيرة من العمالة المؤقتة واليومية، من خلال توزيع شنط الحماية الطبية والتي تشمل كافة أدوات التعقيم والمواد المعقمة لحماية الأسر، بالإضافة لكرتونة مواد غذأئية متكاملة (والتي روعي في مكوناتها توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص النظافة الشخصية والتطهير المنزلى).



وأضاف علي أن الحملة تستهدف توزيع 100 ألف شنطة حماية و100 الف كرتونة مواد غذائية لعدد 100 ألف أسرة، موضحًا أن كرتونة مواد غذأئية المتكاملة تزن نحو 10 كيلو جرام من المواد الغذائية من زيت وسكر وارز ومكرونة وصلصة، كما أن شنطة الحماية الوقائية التي سيتم توزيعها على المواطنين، تضم كلور، وصابونة يد، و« ترمو متر زئبقي» ومناديل ورقية وأكياس جمع قمامة، والتي تصل تكلفتهما مجتمعين ل 200 جنيه، وسوف تقوم الموسسة بتوزيعها نيابة عن المتبرعين والتي تعد من أبواب الزكاه وقت الأزمات، لتوصيلها للأسر المحتاجة وأسر العمالة غير المنتظمة من خلال قاعدة البيانات لدي مؤسسة مصر الخير.



وأضافت الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أنه في اطار حملة زكاتك وقت الازمة ومستهدف مؤسسة مصر الخير لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي بأجهزة التنفس الصناعي فانه تم تزويد مستشفي حميات العباسية بجهازين تنفس صناعي في إطار خطة المؤسسة لتسليم 10 اجهزة تنفس صناعي، بالتعاون مع شركة هايد بارك، حيث من المقرر غدا تسليم 6 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات العزل والحجرالصحي بواقع 3 أجهزة لمستشفي قفط بمحافظة قنا وعدد 2 جهاز لمستشفي العديسات بمحافظة الأقصر وعدد جهاز واحد لمستشفي طنطا الجامعي.



وأكدت رئيس قطاع الصحة، أن حملة دعم المستشفيات كانت قد بدأت بدعم بعض منها مستشفى إسنا بالأقصر والتي تخدم المصابين حتي أسوان، ومستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، ومستشفى حميات العباسية بالقاهرة ومستشفي طنطا الجامعى، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية للمرضي وكذلك دعم فرق الأطباء والممرضين بكافة المستلزمات الطبية التي تساعدهم في أداء مهامهم مثل بدل صفراء غير نافذة السوائل وكمامات طبية وماسكات جراحية ونظارات وقائية جاون.



وأوضحت أن المؤسسة أطلقت حملتها بعد اعلان الدكتور على جمعة رئيس مجلس امنائها جواز اخراج الزكاة في أوقات الأزمات، لدعم الاسر الأكثر إستحقاقًا، وأسر أطفال المدراس المجتمعية، وأسر الغارمين، والعمالة الموسمية وغيرهم من محدودي الدخل والأولى بالرعاية.



وناشدت مؤسسة مصر الخير جموع الشعب تبني حملة «زكاتك وقت الأزمة» من خلال التبرع للمؤسسة بجميع البنوك، ومن خلال منافذ المؤسسة، وذلك للتكاتف وقت الأزمات لمرور بهذه المرحلة الصعبة.