صحيفة تتحدث عن الجهود الإماراتية في مواجهة فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:37 م
علم الإمارات
علم الإمارات
وكالات

أفادت صحيفة "الاتحاد"، بأن القيادة الرشيدة للإمارات تقف دائماً في مقدمة المبادرين في أي جهد وطني لتقدم ورفعة المجتمع بالدولة، خاصة في ظل هذه الظروف الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"،  التي تتطلب تكاتفاً مجتمعياً يوازي تحرك القيادة التي تضع صحة الناس على رأس أولوياتها، وينسجم مع جهود سلطات الدولة المختلفة في توفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين لوقايتهم من هذا الفيروس.

وقالت الصحيفة الإماراتية، اليوم الأحد، إن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال افتتاحه مركز الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا، يقدم عينة للعاملين الصحيين للفحص، في رسالة للمجتمع بأهمية الوعي لكسب هذه المعركة مع الفيروس من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد على حرص الدولة حول توفير كل التجهيزات والإمكانات اللازمة للعناية بصحتهم وحياتهم.

ولفتت إلى أن هذه التسهيلات المقدمة، تؤكد ما يبذله العاملون في المجال الصحي لتحصين المجتمع بمحاصرة الوباء، فمدة إجراء الفحص لا تتعدى خمس دقائق، لكنها كفيلة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية كافة، في وقت تبذل فيه دول أخرى جهوداً مضنية في مجال المسح الوبائي، لكن الإمارات لا ترضى إلا أن تكون في الريادة عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان تحديداً.

كما أكدت على أن "الوعي، التكاتف، الالتزام" مدعومة بالإجراءات الفضلى التي تم اتخاذها، ستعبر بنا جميعاً هذه المرحلة الدقيقة، وكذلك دول العالم التي تنسق الإمارات معها من منطلقاتها الإنسانية؛ لرفع وتيرة التعاون والتآزر من أجل تمكين البشرية من تجاوز التحدي الأكبر خلال القرن الحالي.

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